Kadınlar dağları nakış gibi işliyor

BUGÜN NELER OLDU

, tarih boyunca savaşlarda veya önemli olaylarda hep ön sırada saf tuttu. Kurtuluş Savaşı'nda bile hem cephe önünde hem de cephe gerisinde üzerine düşeni yapan Türk kadını, bu kez de İzmir'de yanan ve küle dönen ormanların ağaçlandırılmasında büyük rol oynuyor. Kadınlar, Menderes'te 2017 yılında çıkan yangınlar nedeniyle küle dönen 800 hektar ormanlık alan için harekete geçti. İzmir'in akciğerleri olarak nitelendirilen Menderes'teki ormanların eski görünümüne kavuşması için canla başla mücadele ediyorlar. Ön saflarda yer alan kadınlar; yağmur, çamur, soğuk dinlemiyor. Dağların zirvelerinde, milyonlarca fidanı toprakla buluşturan mühendisinden işçisine onlarca kişilerin yanında kadınlar, ormanların yeniden eski günlerine dönmesi ve ağaçların yeşermesi için çaba harcıyor.İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de kadınların yaptığı ağaçlandırma çalışmalarını kamuoyuyla paylaştı. Müdürlük, çektiği görüntülere "Karadır Kaşların Ferman Yazdırır" türküsünü ekledi. Dikkat çeken görüntülerde, dağların zirvesinde mücadele veren işçiler görülüyor.