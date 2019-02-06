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Kayınvalidesini bıçakla öldürdü

Giriş Tarihi: 6.2.2019
Kayınvalidesini bıçakla öldürdü
İZMIR'IN Ödemiş ilçesine bağlı Kaymakçı Mahallesi'nde gelinin, kayınvalidesini bıçaklayarak ölümüne yol açması ile sonuçlanan olayın tapu tartışmasından kaynaklandığı öne sürüldü. İddiaya göre olayın zanlısı 43 yaşındaki Keriman A. ile 68 yaşındaki kayınvalidesi Ferizan Aracı, tarla tapusunun torunun üzerine yapılması gerekçesiyle tartıştı. ikili arasında büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Öfkesine hakim olamayan Keriman A., kayınvalidesi Ferizan Aracı'yı 8 yerinden bıçakladı. Kayınvalide Ferizan Aracı, aşırı kan kaybı yüzünden hayatını kaybetti. Feruzan Aracı'nın cesedi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Keriman A.'nın ise jandarma ekiplerince gözaltına alındığı öğrenildi.
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Kayınvalidesini bıçakla öldürdü
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