Sendika binasına tombala baskını

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Bornova ilçesinde, sendika binasına kumar operasyonu yapıldı. İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ankara Caddesi Naldöken Mahallesi Mevkisi'ndeki İzmir İnşaat İşçileri Sendikası'na ait binada kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Geçtiğimiz gün akşam saatlerinde binaya düzenlenen operasyonda, kumar oynadıkları belirlenen 76 kişiye toplam 35 bin 948 lira para cezası kesildi. Jandarma ekipleri tarafından binada yapılan aramada, 2 projeksiyon cihazı, 90 tombala topu, 4 bin 200 tombala pulu ve 180 tombala kartı ele geçirildi. Sendika Başkanı A.K.S. hakkında ise, kumar oynatılması için yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem yapıldı. Kapalı alanda sigara içilmesinden dolayı ayrıca 8 bin 531 lira idari para cezası kesildi.