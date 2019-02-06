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Tarım alanları su altında kaldı

’de etkili olan sağanak sonrası, Torbalı’da binlerce dekar alan sular altında kaldı. Torbalı Ziraat Odası Başkanı Girgin, ilçede 64 bin dekar tarım alanının selden etkilendiğini söyledi

Giriş Tarihi: 6.2.2019
Tarım alanları su altında kaldı
İZMIR'DE geçtiğimiz hafta kenti, etkisi altına alan sağanak, kentte hayatı her alanda olumsuz etkiledi. Günlük yaşamı zorlaştıran sağanak, İzmir'deki tarım alanlarında da zarara yol açtı. Torbalı'da binlerce dekarlık tarım alanı sular altında kaldı. Yağış sonrası tarlalar göllere dönüştü. Çiftçiler olumsuz hava koşulları nedeniyle mağduriyet yaşadı. Torbalı Ziraat Odası Başkanı Yılmaz Girgin, ilçede 64 bin dekar alanın sular altında olduğunu açıkladı. Ekili ve dikili alanlarda üreticinin büyük zararının bulunduğunu söyleyen Girgin, "Ekili ve dikili alanlar sular altında kaldı. Bu nedenle zarar tespiti tam olarak yapılamıyor. Sular çekildikten sonra tam olarak zarar tespit çalışması yapılacak" dedi.

'MAĞDURIYET GIDERILSIN'
Yağışla 10 bin dekar ekili ve dikili alanın sular altında olduğunu belirten Girgin, şu ana kadar 100 kişinin zararın tespit edilmesi için başvuruda bulunduğunu söyledi. Girgin, sular altında kalan alanlarda genelde buğday ve arpanın yanı sıra kışlık sebze ve meyvelerin ekili olduğunu açıkladı. Çiftçilerin büyük zararının olduğunu, zararın hükümet tarafından karşılanması gerektiğini ifade eden Yılmaz Girgin, "Çiftçilerimizin mağdur olmasını istemiyoruz. Burası da doğal afet bölgesi ilan edildi. Üreticinin mağduriyetinin bir an önce giderilmesini istiyoruz" dedi.
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Tarım alanları su altında kaldı
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