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TÜRSAB, 300 turizm acentesini buluşturacak

Giriş Tarihi: 6.2.2019
TÜRSAB, 300 turizm acentesini buluşturacak
TÜRKIYE Turizm Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Ege Bölge Başkanlığı İzmir turizmini kalkındırmak amacıyla harekete geçti. Temmuz ayında yeni yönetimi ile Ege Bölge Başkanlığı görevine gelen Tolga Gencer, TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya ile birlikte gerçekleştirdiği proje kapsamında 7-10 Şubat tarihleri arasında Karadeniz ve Akdeniz bölgelerinde faaliyet gösteren 300 turizm acentasını İzmir'de ağırlayacak. TÜRSAB Ege Bölge Başkanı Tolga Gencer komple bir İzmir destinasyonunun olmadığına dikkat çekti. Gencer, "Kapadokya, GAP, İstanbul, Antalya-Fethiye, Karadeniz destinasyon turları var ancak İzmir turu diye bir şey yok. Yerli turiste yönelik bir İzmir destinasyonu hazırlıyoruz. İzmir'e gelecek 300 turizm acentasına öncelikle İzmir destinasyonlarını tanıtacağız. İZKA'nın katkıları turizmcilere gala gecesi düzenleyeceğiz. İzmir'e ait bir destinasyon kazandıracağız" diye konuştu.
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TÜRSAB, 300 turizm acentesini buluşturacak
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