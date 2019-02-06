Yıllanmış sorunları Büyükşehir çözüyor

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uzun yıllardır kanayan yarası haline gelen sorunları tek tek çözüme kavuşturan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "çözülemez" denilen bir sorunu daha tarihe gömdü. Çirkin ve hantal görüntüleriyle Denizli'ye yakışmayan, bunun yanında depreme dayanıksız olmaları nedeniyle büyük tehlike barındıran yapı probleminin kaldırılmasına öncülük eden Başkan Osman Zolan, son olarak depreme dayanıksız olan Özel İdare İşhanı sorununu da çözdü. Alınan bu önlemle tarihi binaların yıkılma riskleri de ortadan kalktı.Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Depremsellik anlamında riskli, fonksiyonunu yitirmiş bu yapıyı buradan kaldırdık. Bu alanda yapılacak düzenleme ile tarihi hamam yapısı ve Atatürk Etnografya Müzesi ortaya çıkacak. Yapılacak düzenlemelerle vatandaşlarımızın güzel vakit geçirebileceği bir alan ortaya çıkacak. Tarihi dokuya uygun bu alanda insanlarımız nefes alacak" diye konuştu. Denizli Büyükşehir Belediyesi yaklaşık 2 yıl önce şehir girişinde çirkin görüntüsüyle dikkat çeken ve "Kibrit Kutusu" diye anılan 42 yıllık bina sorununu çözdü. Bu kapsamda 12 konut ve 12 işyerinden oluşan kibrit kutusu bina sorunu 3 yıllık mahkeme sürecinin ardından tarihe gömüldü. Binanın ortadan kalkmasıyla bölge trafiği daha da rahatladı.