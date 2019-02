BUGÜN NELER OLDU

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, geçtiğimiz pazar günü, Pamukkale'de uyuşturucu sattığı belirlenen Y.T ve Y.C'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, geçtiğimiz adliyeye sevk edildi. İkiliye, arkadaşları M.E. ekmek arası tavuk döner getirdi. Yiyeceği kontrol eden polis, şaşkına döndü. Ekmek arasındaki tavuk dönerde 2 uyuşturucu hap ile 5 gram bonzai bulundu. M.E. de gözaltına alındı. Y.T. ve Y.C. ile M.E. tutuklandı.