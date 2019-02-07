Akhisar kupa aşkına

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por Toto Süper Lig'de ikinci yarıda Beşiktaş, Çaykur Rizespor ve Medipol Başakşehir'e yenilerek son sıradan kurtalamayan Akhisarspor, bugün Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında evinde Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Yeşil-siyahlılarda sakatlıkları bulunan Eray, Mustafa, Dany ve Bilal forma giyemeyecek.
Karşılaşmanın bilet fiyatları kapalı tribün EFGH blok 15, kapalı tribün ABKL ve CDIJ blok 10, maraton 6, kale arkaları 5 TL olarak satışa sunuldu. Ligdeki kötü sonuçların ardından eleştiri oklarının hedefi olan ve koltuğu sallanan teknik direktör Cihat Arslan, Kasımpaşa'yı yenerek moral bulmak istediklerini söyledi. A2'DEN CANLI YAYINLANACAK A2'den canlı yayınlanacak ve Akhisar Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakada Serkan Tokat düdük çalacak.
Öte yandan Akhisarspor'da yönetim teknik direktör Cihat
Arslan'dan rapor aldı. Tecrübeli teknik
adamla yola devam kararı alan yönetim
futbolcuların uyarılmasına karar verdi.
Son 5 maçın 4'ünü kaybedip sadece 1
puanda kalan Akhisarspor'da golcü sorununu
aşamadı. Osmanlıspor'dan alınan Chillashi 5 maçta henüz golle tanışamazken, cezası sona eren Caner Osmanpaşa ile Cocalic kupa maçıyla cezasını tamamlayıp Sivasspor maçında görev alabilecek.