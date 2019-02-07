Akhisar kupa aşkına

BUGÜN NELER OLDU

por Toto Süper Lig'de ikinci yarıda Beşiktaş, Çaykur Rizespor ve Medipol Başakşehir'e yenilerek son sıradan kurtalamayan Akhisarspor, bugün Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında evinde Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.Karşılaşmanın bilet fiyatları kapalı tribün EFGH blok 15, kapalı tribün ABKL ve CDIJ blok 10, maraton 6, kale arkaları 5 TL olarak satışa sunuldu.Öte yandan Akhisarspor'da yönetim teknik direktör CihatArslan'dan rapor aldı. Tecrübeli teknikadamla yola devam kararı alan yönetimfutbolcuların uyarılmasına karar verdi.Son 5 maçın 4'ünü kaybedip sadece 1puanda kalan Akhisarspor'da golcü sorununuaşamadı.