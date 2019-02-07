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Akhisar kupa aşkına

Geçen sezonun kupa şampiyonu Akhisarspor, Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Kasımpaşa ile karşılaşacak

Giriş Tarihi: 7.2.2019
Akhisar kupa aşkına
Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarıda Beşiktaş, Çaykur Rizespor ve Medipol Başakşehir'e yenilerek son sıradan kurtalamayan Akhisarspor, bugün Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında evinde Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Yeşil-siyahlılarda sakatlıkları bulunan Eray, Mustafa, Dany ve Bilal forma giyemeyecek. Karşılaşmanın bilet fiyatları kapalı tribün EFGH blok 15, kapalı tribün ABKL ve CDIJ blok 10, maraton 6, kale arkaları 5 TL olarak satışa sunuldu. Ligdeki kötü sonuçların ardından eleştiri oklarının hedefi olan ve koltuğu sallanan teknik direktör Cihat Arslan, Kasımpaşa'yı yenerek moral bulmak istediklerini söyledi.

A2'DEN CANLI YAYINLANACAK
A2'den canlı yayınlanacak ve Akhisar Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakada Serkan Tokat düdük çalacak. Öte yandan Akhisarspor'da yönetim teknik direktör Cihat Arslan'dan rapor aldı. Tecrübeli teknik adamla yola devam kararı alan yönetim futbolcuların uyarılmasına karar verdi. Son 5 maçın 4'ünü kaybedip sadece 1 puanda kalan Akhisarspor'da golcü sorununu aşamadı. Osmanlıspor'dan alınan Chillashi 5 maçta henüz golle tanışamazken, cezası sona eren Caner Osmanpaşa ile Cocalic kupa maçıyla cezasını tamamlayıp Sivasspor maçında görev alabilecek.
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Akhisar kupa aşkına
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