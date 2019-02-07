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Altınordu yenilmiyor Kardeşler yemiyor

Giriş Tarihi: 7.2.2019
Altınordu yenilmiyor Kardeşler yemiyor
ALTINORDU'NUN genç kalecisi Erce Kardaşler profesyonel liglerde Türkiye'nin en az gol yiyen 5 kaleciden birisi oldu. Bu sezon 20 maçta kalesinde sadece 12 gol gören Erce Kardaşler, eski kaleci Eser Kardeşler'in oğlu, hakem Arda Kardeşler'in de kardeşi. Hatayspor'dan Akın Alkan ile birlikte 1. Lig'de en az gol yiyen Erce takımını zirveye taşıyor. Süper Lig lideri Başakşehir'de Mert Günok, 3.Lig ekibi Hekimoğluspor'da Mustafa Hoşoğlu, Bayburt'tan Alişan Şeker ve Tuzlaspor'dan Bayram Olgun 10'ar gol gördü.
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Altınordu yenilmiyor Kardeşler yemiyor
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