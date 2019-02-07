‘Binalara sonradan yapılan eklemeler denetlenmeli’

BUGÜN NELER OLDU

, küresel ısınmayla birlikte deniz sularının ısındığını, bu ısınmanın havanın ve iklimin değişmesine neden olduğunu vurguladı. Denizlerle birlikte hızla ısınan havanın da hortumlara ve şiddetli rüzgarlara sebebiyet verdiğini anlattı. Şiddetli rüzgarın yapılara ve onlara bağlı tüm dış ünitelere ciddi kuvvet uyguladığına dikkat çeken İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Celal Kozanoğlu, binalara sonradan eklenen çatılar, klima üniteleri, güneş enerji sistemleri ve su depolarının şiddetli rüzgar ve fırtınalarda tehlike yarattığına dikkat çekerek, "Klima ünitelerinden tabelalara, çatılardaki güneş enerji panellerine dek pek çok yapı denetime tabi değil. Bunların yetkili kişilerce kurulması gerekir. Bugün ülkemizde bu denetimi ancak belediyeler yapabilir" dedi. Prof. Dr. Kozanoğlu, "Gelen ekipler kurulumu yapıp gidiyor. Yapı denetimi uygulaması gibi, bu alan için de bir sistem kurulması ve denetimin sağlanması gerekir" diye konuştu.