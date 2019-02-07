Büyükşehir çalışıyor Denizlili kazanıyor

BUGÜN NELER OLDU

Büyüksehir Belediyesinin kent trafigini rahatlatacak önemli projelerinden biri olan Sanayi Baglantı Köprüsü, günde ortalama 13 bin aracın geçis güzergahı olurken hizmete girdigi 10 ayda toplamda 754 bin litre yakıt tasarrufu sagladı. 1. ve 2. Sanayi ile 3. Sanayi arasındaki güzergahı birbirine baglayıp 1 kilometreden daha fazla kısaltan köprü ile Denizlililer kazandı. Bunun yanında yakıt tasarrufu ile dogru orantılı olarak atmosfere 135.500 kg'lık karbon salınımı yapılmasının da önüne geçilerek, hava kirliligine etkisi azaltıldı. Büyüksehir Belediye Baskanı Osman Zolan, sehrin ulasımla ilgili sorunlarını en aza indirmek için hayata geçirdikleri en önemli projelerden birisi olan Sanayi Baglantı Köprüsü'nün amacına hizmet ettigini söyledi. Baskan Zolan, söyle konustu: "Denizlimizde hedefimiz, ulasım alanında sorunları en aza indirmek. Ulasım projelerimiz trafigi önemli ölçüde hafifletmeye devam ediyor. Yarınımız bugünden daha güzel olsun."