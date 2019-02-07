CHP’li Soyer, kaçak yapıya göz yumuyor

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CHP'li Seferihisar Belediye Baskanı Tunç Soyer'in, isletme ruhsatı verdigi binanın 3. katı, kaçak yapıldıgı için "yapı kayıt belgesi" Izmir Çevre ve Sehircilik Il Müdürlügü tarafından iptal edildi. Mülk sahibine dava açıldı. Izmir Çevre ve Sehircilik Il Müdürlügü ekipleri de Seferihisar Belediyesi'ne yazı yazarak yıkım islemlerinin ivedilikle saglanması gerektigi bildirildi. Fakat CHP'nin Izmir adayı Tunç Soyer, seçim öncesi oy kaybetme korkusu yüzünden bu kararı uygulamadıgı öne sürüldü. Seferihisar ilçesi bengiler Mahallesi 6274 sokak numara 17'deki Latif Ünal'a ait iki katlı dubleks ev 29 Ocak 2018'de Ismail Fikret Benoit Yılmaz'a satıldı. Dubleks olan konut satın alındıktan sonra tadilat ruhsatı alınarak içi yıkılarak yenilendi. Ardından imar mevzuatına aykırı sekilde projesi tamamen degistirilerek bir kat kaçak çıkılarak 3 katlı hale getirildi. Oturma izni olmayan, ruhsatsız ve tescil dısı konuta 11 Nisan 2018'de CHP'li Seferihisar Belediyesi tarafından, 'isyeri açma ve çalısma ruhsatı' verildi. Bitisikteki binanın sahibi 61 yasındaki emekli Muzaffer Ulusoy, avukatı Ahmet Üner aracılıgıyla kaçak kat için Izmir Cumhuriyet Bassavcılıgı'na suç duyurusunda bulundu. Ulusoy, binayı ayrıca Seferihisar Kaymakamlıgı'na ve Çevre Sehircilik Il Müdürlügü'ne de sikayet etti. Ulusoy'un basvurusu üzerine Izmir Çevre ve Sehircilik Il Müdürlügü yetkilileri kaçak binayı incelemeye aldı. Yapılan incelemede binanın kaçak olan üçüncü katının 31 Aralık 2017'den sonra yapıldıgı tespit edildi. Bunun üzerine yetkililer Ismail Fikret Benoit Yılmaz'a ait kaçak binanın yapı kayıt belgesini iptal etti. Izmir Çevre ve Sehircilik Il Müdürlügü, kaçak yapı ile "Yapı kayıt belgesi düzenlenmesi safhasında e-devlet sistemi üzerinden veya kurum ve kuruluslara yapılan müracaatta yalan ve yanlıs beyanda bulunanlar hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan" baslıklı 206'ncı maddesi uyarınca savcılıga suç duyurusunda bulundu.Yılmaz'ın imar barısı kapsamında yatırdıgı 30 bin lira para da geri iade edilmeyerek hazineye kaldı. Ayrıca Izmir Çevre ve Sehircilik il Müdürlügü tarafından Seferihisar Belediyesi'ne gönderilen yazıda Yılmaz'a ait binanın imara aykırı kısımlarının yıkım islemlerinin ivedilikle saglanması gerektigi bildirildi. Seferihisar Cumhuriyet Bassavcılıgı'na gönderilen yazıda yalan ve yanlıs beyanda bulunan yapı sahibi Yılmaz hakkında gerekli islemlerin yapılın il Müdürlügü'ne bilgi verilmesi istendi. Bina sahibi Yılmaz Seferihisar Asliye Ceza Mahkemesi'nde 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak. Avukat Ahmet Üner, "Binanın üçüncü katı 29 Ocak 2018'den sonra yapıldı. Bu nedenle bu bina imar barısı kapsamında degerlendirilmemesi ve bu basvurunun da iptal edilmesi gerekiyordu. Imar barısı ile ilgili kararın iptal edilmesi için biz de müvekkilimle basvuru yaptık. Çevre ve Sehircilik il Müdürlügü yapı kayıt belgesini iptal etti. Daha önce Seferihisar Belediyesi tarafından kaçak yapı hakkında yıkım kararı çıkartılmıstı. Çevre ve Sehircilik Il Müdürlügü kararıyla yıkım kararı yeniden gündeme geldi. Ancak Seferihisar Belediyesi yıkım kararını uygulamıyor. Ihaleye açıyor. Ancak ihaleye giren olmadıgını söylüyorlar. Ama isteyince nokta atısı yapıyorlar. Anında yıktırabiliyorlar" dedi.61 yasındaki Muzaffer Ulusoy, "Binanın kaçak bölümü yıkılsın ve isletme ruhsatı geri alınsın istiyorum. Çevre ve Sehircilik Il Müdürlügü'nün yapı kayıt belgesini iptal etmesi sevindirici bir gelisme. Iyi bir is basardık. Çevre ve Sehircilik Il Müdürlügü yetkililerine tesekkür ederim" dedi.