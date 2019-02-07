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Futbolcular istemedi hoca gönderildi

3. Lig ekibi Tire 1922’de yönetim, teknik direktör olarak Hüseyin Hancı’yı göreve getirdi. Futbolcular idmana çıkmayıp protesto edince Hancı’nın görevine son verildi

Giriş Tarihi: 7.2.2019
Futbolcular istemedi hoca gönderildi
TFF 3. Lig 1. Grup'ta geçen hafta evinde son sıradaki Körfezspor'la 1-1 berabere kalan Tire 1922'de görevinden ayrılan teknik direktör Adnan Buber'in yerine dümene geçen Hüseyin Hancı, daha idmana çıkmadan İzmir ekibiyle yollarını ayırdı. İddialara göre futbolcuların, "Biz Hüseyin Hoca'yla çalışmak istemiyoruz" şeklinde görüş bildirdiği, bunun üzerine yönetimin Hüseyin Hancı'yı gönderdiği ifade edildi. Hancı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sert ifadeler kullandı. Yönetime ağır eleştirilerde bulunan Hancı, "Ben hayatımda böyle bir şey görmedim, yaşamadım. Bir gün önceden beni Tire 1922'nin başına getirip, ardından oyuncuların ağzıyla hareket eden yöneticiler saçmaladı. Herkesi kendi saygısıyla baş başa bırakıyorum. İçlerinde zaten kariyerli bir oyuncu olmayan bu takımın isteği de soru işareti. Çünkü benimle çalışmadan ön yargı içinde olan bu takımla zaten bundan sonra benim işim olamaz. Bunun cevabını Tire halkı verecektir. Yazıklar olsun" cümlelerini kullandı.
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Futbolcular istemedi hoca gönderildi
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