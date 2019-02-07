Futbolcular istemedi hoca gönderildi

BUGÜN NELER OLDU

3. Lig 1. Grup'ta geçen hafta evinde son sıradaki Körfezspor'la 1-1 berabere kalan Tire 1922'de görevinden ayrılan teknik direktör Adnan Buber'in yerine dümene geçen Hüseyin Hancı, daha idmana çıkmadan İzmir ekibiyle yollarını ayırdı. İddialara göre futbolcuların,şeklinde görüş bildirdiği, bunun üzerine yönetimin Hüseyin Hancı'yı gönderdiği ifade edildi. Hancı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sert ifadeler kullandı. Yönetime ağır eleştirilerde bulunan Hancı,cümlelerini kullandı.