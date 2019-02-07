Gençler Kiraz’dan göç etmeyecek

BUGÜN NELER OLDU

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'in Kiraz ilçesinde sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, muhtarlar ve kooperatif üyeleri ile bir araya geldi. 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim için seçmenlerden oy isteyen Bakan Pakdemirli, Kiraz'da hayata geçirilecek projeleri anlattı. Kiraz'ın Suludere Mahallesi'nde yer altı barajı projesi ile ilgili çalışma yapacaklarını belirten Bakan Pakdemirli, ilçede veterinerlik fakültesi kurulduğunu hatırlatarak, "Evlatlarımızın artık Kiraz'dan göç etmeyecek. Devletimiz çok büyük. Kiraz gibi bir yerde bile artık üniversitemiz var. Çocuklarımızın geleceği için, gönlünüzdeki parti ne olursa olsun AK Parti'ye desteklerinizi istiyorum" dedi.Seracılık ile ilgili çok ciddi bir hibe projesi başlatmak üzere olduklarının altını çizen Pakdemirli, "Kış zamanında özellikle sebze ve meyve fiyatları gündemimizi kaplıyor. Biz burada seracılık alanını artırabilirsek, gerekli tedariki sağlayabilirsek, fiyat probleminden inşallah çıkartacağız. Süs bitkisi yetiştiricileri için de projeler var. Ormanlık alanlarda süs bitkilerinin de yetiştirilebileceği özel orman fidanlığı kurulmasına izin verilmesini sağlayacağız. Hayvancılığın geliştirilmesine ormanların katkısının artırılması için orman alanlarında otlatmaya açılan alanları artırarak yüzde 53'e çıkartıyoruz. Bölgemizde ormanlık alanlarda yetişen yabani zeytinleri aşılayıp 3 yıl bakımını yaptıktan sonra, orada yaşayan köylülerimize eşit bir şekilde ücretsiz olarak dağıtıp, 49 yıllığına ürününü kendilerinin toplamasına izin vereceğiz" diye konuştu.Suludere Mahallesi'ndeki 80. Yıl İlk ve Ortaokulu'nu ziyaret eden Pakdemirli, öğrencilerden gelen okullarına ek bina yapılması talebini telefonda Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a iletti. Bakan Selçuk, konuyla ilgileneceğini söyledi.Tunç Soyer'i, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak göstermesi hakkında konuşan Bakan Pakdemirli, "Seferihisar'da hiçbir şey yapılmadı. Sanki çok şey yapılmışçasına tuttular Seferihisar'daki belediye başkanına, 'Sen büyükşehir belediye başkan adayısın' dediler. Seferihisar'da ne yapmış ki İzmir'e yapacak?' diyorum" dedi.