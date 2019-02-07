Horoz’un altın çağı

BUGÜN NELER OLDU

SPOR Toto 1. Lig'de 12 maçtır bileği bükülmeyen yeşil-siyahlıların ikinci sıradaki G.Birliği ile 2, üçüncü sıradaki Osmanlıspor ile de 5 puanlık fark var. Denizlispor bu sezon birçok ilki başardı. Horozlar ligin ilk 20 haftasında 3 yenilgiyle en az mağlup olan, 36 golle en çok gol atan, 7 galibiyet, 2 beraberlikle 23 puan toplayıp evinde en çok puan toplayan, 10 deplasman maçında 20 puan getirerek,Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz ise, ligin çok zorlu geçtiğini ifade ederek,şeklinde konuştu.