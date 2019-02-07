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Horoz’un altın çağı

Son 9 sezondaki en iyi performansını sergileyen Denizlispor, Süper Lig için büyük avantaj elde etti

Giriş Tarihi: 7.2.2019
Horoz’un altın çağı
SPOR Toto 1. Lig'de 12 maçtır bileği bükülmeyen yeşil-siyahlıların ikinci sıradaki G.Birliği ile 2, üçüncü sıradaki Osmanlıspor ile de 5 puanlık fark var. Denizlispor bu sezon birçok ilki başardı. Horozlar ligin ilk 20 haftasında 3 yenilgiyle en az mağlup olan, 36 golle en çok gol atan, 7 galibiyet, 2 beraberlikle 23 puan toplayıp evinde en çok puan toplayan, 10 deplasman maçında 20 puan getirerek, ligin dış sahadan en çok puan getiren ekibi unvanlarına sahip oldu. Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz ise, ligin çok zorlu geçtiğini ifade ederek, "Bu da ligin kalitesini artırıyor. İkinci yarıya bizim gibi zirve mücadelesi veren takımlarla karşılaşarak başladık. Tüm müsabakalarımızdan da alnımızın akıyla çıktı. Çizgimizi bozmadan ilerleyeceğiz. Evimizde oynayacağımız Altınordu maçına odaklanmış durumdayız" şeklinde konuştu.
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Horoz’un altın çağı
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