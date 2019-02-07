Manisalı şoförlere uyarı

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Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından Akhisarlı toplu taşıma araç sürücülerine yönelik eğitim verildi. Sürücü yolcu ilişkileri, iletişim, trafik, kamu mevzuatı gibi eğitimlerin verildiği programda, şoförlere de vatandaşlarla münakaşaya girilmemesi konusunda uyarılarda bulunuldu. Eğitimde konuşan Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürü Mustafa Çetin, şoförlerin araçlarına binen insanlara nazik, saygılı olması gerektiğinin de altını çizdi. Çetin, "Kesinlikle vatandaşlarla münakaşaya girilmeyecek. Para alan arkadaşlar şoför kartını mutlaka okutsun. Okutmadığı takdirde şoför kartına el konulacak" dedi.