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Okul servislerine denetim yapıldı

Giriş Tarihi: 7.2.2019
Okul servislerine denetim yapıldı
MANISA İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, 2018- 2019 Eğitim Öğretim Yılı'nın ikinci yarısının başlaması nedeniyle Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinin çeşitli noktalarında okul servis araçlarına yönelik denetim yaptı. Denetimlerde toplam 12 araç sürücüsüne çeşitli usulsüzlükler nedeniyle toplam 5 bin 528 lira para cezası kesildi. Servis şoförleri ise uygulamalardan memnun olduklarını ifade ederek, denetimlerin sıklaştırılması, öğrenci servis şoförlüğünün herkes tarafından yapılmaması gerektiğini belirtti.
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Okul servislerine denetim yapıldı
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