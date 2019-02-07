Özgür KAYNAR: Arzuhalimdir

BUGÜN NELER OLDU

Mahalli seçim arifesindeyiz...Yerel yönetimlere ilişkin tespitlerimi ve tenkitlerimi dile getirmenin tam vakti.Çeyrek asrı aşkın meslek yaşamım boyunca belediyeleri yakından takip etmiş, farklı partilerden çok sayıda belediye başkanı görmüş bir gazeteci olarak diyorum ki...İşleyişte kaynak israfına yol açan, mahalli idarelerden asıl beklenen hizmetlerin de aksamasına neden olan müzminleşmiş yapısal sorunlara sahibiz!Öncelikle şu hususun altını önemle çiziyorum:İşleyişteki bu çift başlılık beraberinde karmaşa getiriyor, başta da ifade ettiğim gibi kamu kaynaklarının doğru kullanımını engelliyor.Meselenin temelinde ise bazı belediyelerin, bakanlıkların görev sahalarında aktif rol oynama hevesi yatıyor.Mesela...Sağlık Bakanlığı'nın hasta ve yaşlılara sunduğu evde bakım hizmetine bazı belediyeler de talip olabiliyor.denebilir.Ancak bu işin asıl sahibi ve ihtisas mercii belediyeler değil, Sağlık Bakanlığı!Belediyelerin Kültür Bakanlığı gibi çalışma sevdası da başka bir kronik hastalık.diyerek başkanını seçen seçmen dahagörmedim!Her nedense bazı belediyeler astronomik maliyetli bu lüzumsuz konserlere bayılıyor!Bir de saman alevi gibi gelip geçen şenlikler, festivaller var.Başkanlar değiştikçe şenlikler ve festivaller de değişiyor, her gelen farklı telden çalıyor!gereği olarak görülen yardımları da es geçmeyelim!Valilikler, kaymakamlıklar, sosyal yardımlaşma ve dayanışma kurumları dururken, belediyeler hangi kriterlere göre belirlendiği meçhul kişilere yardım yapmayı çok seviyor.Yardımlaşma ve dayanışma güzel de; seçmenler sandığa bunun için gidip belediye başkanını seçmiyor!Belediyenin asıl görevinin altyapı ve üstyapı ile şehirlerimizin daha yaşanılır hale getirilmesi, modern görünüm ve kimlik kazandırılması olduğu unutuluyor!Kentlerimizin vaziyeti ortadayken, acaba kolay ve popülist olan mı seçiliyor?Sayıştay denetiminden kaçmak, kamu hukukunu atlatmak için belediye şirketleri ile spor kulüpleri üzerinden yapılanlar da ayrı bir yazı konusu.İşte bu yüzden yerel yönetimlerin görevlerinin yeniden tanımlanması, reforma gidilmesi gerekiyor.Maksadın hasıl olması, kaynakların boşa harcanmaması ve yönetimdeki karmaşanın sona erdirilmesi içinşahsında millet vicdanına arz ediyorum...