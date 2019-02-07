Selçuk, Başterzi’ye tam destek verdi

BUGÜN NELER OLDU

Parti Selçuk Belediye Baskan Adayı Osman Basterzi, Zeytinköy sakinleriyle yaptıgı kahvaltıda ilçenin tüm sorunlarını çözme sözü verdi. Ankara'da Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile görüstügünü ifade eden Basterzi, projeler için destek sözü aldıgını söyledi. "Tarihiyle, dogasıyla, kültürüyle herkesin imrendigi bu topraklara borcum var" diyen Basterzi, "Allah izin verirse 1 Nisan itibariyle Selçuk'ta büyük bir kalkınma hamlesi baslatacagız. 40 yıldır ticaret yaptıgım kisilere hep söz verdim. Benim sözüm senettir. Buradan sizlere Osman Basterzi sözü veriyorum. Bütün sorunların takipçisi olacagım ve çözecegim. Parti ayrımı yapmadan her vatandasımızın fikri bizim için çok önemlidir" dedi.