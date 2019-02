Sendika ile hastane el ele

BUGÜN NELER OLDU

Merkez ve İzmir Çiğli'de hastaneleri bulunan Can Sağlık Grubu toplumsal sağlık farkındalığını artırma çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Ege Bölgesi Sanayi Odası üyelerinden sonra son olarak Memur Sendikaları Konfederasyonu İzmir İl Temsilciliği ile Can Sağlık Grubu arasında işbirliği protokolü imzalandı. Konfederasyona bağlı tüm memurlar ve memurların birinci derece yakınları, İzmir Çiğli ve Salihli'de bulunan hastanelerdeki tüm polikliniklerden ve check-up hizmetlerinden avantajlı olarak faydalanabilecek. Memur-Sen İzmir İl Temsilciliği Başkanı Ali Kaya, "1 milyon üyeye ulaşan Memur- Sen, üyelerinin sosyal ve mali haklarını geliştirmenin yanında farklı imkânlar sağlamak amacıyla adımlar atıyoruz. Can Sağlık Grubu ile de işbirliğimiz ile üyelirimiz, sağlık hizmetlerinden faydalanacaklar" dedi. Bekir Pakdemirli Bülent Soylu Cem Kaan Gökerkan