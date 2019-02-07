Sevgililer Günü için güller hazır

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çiçek sektöründe öncü olan Menderes'te 14 Şubat Sevgililer Günü için çiçek yetiştiricileri tarafından güller hazır hale getirildi. Menderesli çiçek yetiştiricilerinin özenle yetiştirdiği güller, Türkiye'nin dört bir yanına gönderilmeye başlandı. Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, "Türkiye'de ki gül üretiminin yüzde 70'i Menderes'imizde gerçekleşmektedir. 750 dekar alanda yılda 22 milyon 500 bin adet gül yetiştirilerek yurtiçi ve yurtdışına gönderilmektedir. 14 Şubat içinde hazırlıklarımız tüm hızıyla sürüyor. Üreticilerimiz Sevgililer Günü için özenle çiçeklerini hazır hale getiriyorlar" dedi. Çiçek üreticilerinin hummalı bir çalışma içinde olduğunu kaydeden Başkan Soylu, "Türkiye genelinde 3 buçuk milyon gülün 14 Şubat'ta vatandaşlarımızla buluşturulması hedeflenirken, bu güllerin 2 milyon 250 bin adeti ilçemizde yetiştirilen güller olacak. Yani tüm Türkiye Menderes'te ki güllerle buluşacak. Bunun oluşmasını sağlayan çiçek üreticilerimize teşekkür ederim" dedi.