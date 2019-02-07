Sürücülere yaya güvenliği anlatıldı

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İçişleri Bakanlığı tarafından trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla başlatılan proje İzmir'de de hayata geçirildi. İzmir Vali Yardımcısı Cemil Özgür Öneği, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Kıdemli Albay Mete Çağlar, öğrenciler ve vatandaşlar, ülke genelinde eş zamanlı başlatılan proje için Halit Ziya Bulvarı'nda Mimar Kemalettin Caddesi girişindeki yaya geçidinde bir araya geldi. Proje, protokol üyeleri, engelli vatandaşlar, öğrenciler ve kampanyaya katılan vatandaşların yaya geçidinden karşıya geçmesiyle Türkiye genelindeki diğer illerle eş zamanlı başlatıldı. Vali Yardımcısı Öneği, Emniyet Müdürü Aşkın ve İl Jandarma Komutanı Korkmaz, öğrencilerle yaya geçidinde bekleyen sürücülere kampanyaya ilişkin broşürler dağıtarak proje hakkında bilgiler verdi. Etkinlikte yer alan öğrenciler ve engelli vatandaşlar da trafikte yaya bilincinin artırılmasına ilişkin dövizler taşıdı.Aşkın, "Ülke genelinde olduğu gibi İzmir'de de vatandaşların trafik kazalarında hayatlarını kaybetmelerinin önüne geçmek istiyoruz. Trafik kazalarında ölümlerin azalması Türkiye genelinde yüzde 6 oranında oldu, kazalar İzmir'de ise yüzde 21 azaldı ama bu bizim için yeterli değil" dedi. Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan değişiklikle yayaya öncelik tanımayan sürücülere 488 lira para cezası olduğunu ve uygulamanın İzmir'de de başladığını belirten Aşkın, yol verme konusunda hassas davranılması çağrısında bulundu.