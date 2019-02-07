Tartılar için son günler

BUGÜN NELER OLDU

ve tartı aleti kullanıcıları için 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu'na göre periyodik muayene ve damgalama işlemi için son gün 28 Şubat. Tartı aletlerinin ve akaryakıt, LPG sayaçlarının periyodik muayene süresinin 2 yıl, elektrik, su ve doğal gaz sayaçlarının ise 10 yıl olduğunu ifade eden Balıkesir Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mehmet Ali Aşuk, "Damga süresini doldurmuş ölçü ve tartı aletlerinin periyodik muayeneleri için, kullanıcılar tarafından sürenin dolduğu yılı takip eden yılın ocak ayının başından şubat ayının son gününe kadar periyodik muayene için başvurulması gerekir" dedi. Ölçü ve tartı aletlerinde ilgili sürede müracaat etmeyenlere 2 bin 600 lira ceza uygulanacağı öğrenildi.