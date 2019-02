Zeybekci’nin reklam filmi görücüde

BUGÜN NELER OLDU

Parti Izmir Büyüksehir Belediye Baskan Adayı Nihat Zeybekci için çekilen reklam filmi sosyal medyayı salladı. Aynı zamanda sinemalarda da gösterimine baslanan kısa film, 1 milyondan fazla kisiye ulastı, çok büyük begeni topladı. Cumhuriyet meydanı, Konak Meydanı, tarihi Kemeraltı Çarsısı, Kordon, Bostanlı Sahili gibi sehrin simge alanları basta olmak üzere, merkez ve dıs ilçelerde gerçeklestirilen çekimler yaklasık iki gün sürdü. Filme, oyuncuların yanı sıra Izmirliler de dogal oyuncu olarak katılım sagladı. Günesin dogumu ve Izmir'in aydınlanmasıyla baslayan reklam filminde Nihat Zeybekci'nin seslendirdigi duygusal siir de izleyenlerden tam not aldı. Her yastan, her düsünceden insana hosgörü ikliminde bir ahenkle dokunan Nihat Zeybekci, vatandasların sevinçlerini paylasan, dertlerine derman olan samimi ve dogal yapısıyla gönüllere girdi. Sosyal medyaya verildikten kısa bir süre sonra büyük begeni toplayan reklam filmi adeta ilgi ve paylasım rekoru kırdı. Film, 24 saat gibi kısa bir sürede 1 milyondan fazla kisi tarafından izlendi.