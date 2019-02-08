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’da şampiyonluk yaşayan kaleci boşta!

Giriş Tarihi: 8.2.2019
Altay’da şampiyonluk yaşayan kaleci boşta!
SPOR Toto 1. Lig ekiplerinden Altay'da devre arasında kendisine kulüp bulması istenen kaleci Egemen Gençalp, hiçbir takımla anlaşamayınca boşta kaldı. Deneyimli file bekçisi bu sezon eldivenleri Emre'ye kaptırdı. Sezonun ilk yarısında ligde 3, kupada 2 müsabakada görev alan Egemen'in ara transfer döneminde kendisine 2'nci Lig kulüplerinden gelen teklifleri kabul etmediği ileri sürüldü. Sözleşmesi henüz feshedilmeyen kaleci Egemen'in isminin Türkiye Futbol Federasyonu'na verilen listede yer almadığı ve kalan maçlarda forma giyemeyeceği belirtildi.
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Altay’da şampiyonluk yaşayan kaleci boşta!
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