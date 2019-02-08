Altay’da şampiyonluk yaşayan kaleci boşta!

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Toto 1. Lig ekiplerinden Altay'da devre arasında kendisine kulüp bulması istenen kaleci Egemen Gençalp, hiçbir takımla anlaşamayınca boşta kaldı. Deneyimli file bekçisi bu sezon eldivenleri Emre'ye kaptırdı.Sözleşmesi henüz feshedilmeyen kaleci Egemen'in isminin Türkiye Futbol Federasyonu'na verilen listede yer almadığı ve kalan maçlarda forma giyemeyeceği belirtildi.