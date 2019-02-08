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’de Savaş yası

Adliyesi’nde gaz sızıntısından etkilenenlere yardım etmek isterken zehirlenen , son yolculuğuna uğurlandı

Giriş Tarihi: 8.2.2019
Balıkesir’de Savaş yası
Balıkesır'de, adliye binasındaki gaz sızıntısından etkilenmesinin ardından kaldırıldığı hastanede iki gün sonra hayatını kaybeden infaz ve koruma memuru Fikret Savaş'ın (37) cenazesi toprağa verildi. Savaş için Balıkesir Adliyesi'nde ailesi ve yakınlarının yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Alpaslan Kaplan, hakimler, savcılar, adliye çalışanları, infaz ve koruma memurları ile vatandaşların katılımıyla tören yapıldı. Törende, Fikret Savaş'ın eşi Rukiye, oğlu Berke ve kızı Buket Savaş ile mesai arkadaşları gözyaşı döktü. Cenaze, öğle vakti kılınan cenaze namazını müteakip Küpeler Mahalle Mezarlığı'na defnedildi. Hastanede iki gün süren yaşam mücadelesini kaybeden Savaş'ın, gaz sızıntısına maruz kalan kişilere yardım etmek isterken kendisinin de gazdan etkilenmesi üzerine Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırıldığı öğrenildi.
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Balıkesir’de Savaş yası
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