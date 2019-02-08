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CHP’li başkana hakaret iddiası

Giriş Tarihi: 8.2.2019
CHP’li başkana hakaret iddiası
İZMİR'DE Çamdibi Polis Merkezi Amirliğine başvuran A.T. (46) isimli kadın, CHP Bornova İlçe Başkanı Asım Güven'in kendisini tehdit ederek hakarette bulunduğu iddiasında bulundu. "Can güvenliğinden endişe ettiğini" savunan kadın, Güven'den şikayetçi oldu. A.T, polise verdiği ifadesinde, iş aramak amacıyla CHP Bornova İlçe Başkanlığına gittiğinde tanıştığı Asım Güven'in, yardımcı olmak vaadiyle kendisiyle yakınlık kurduğunu ileri sürdü. Şikayetçi A.T., "İş bulma sözünde durmadı ve bu nedenle aramızda kırgınlık oluştu. Yaklaşık 6 ay süren birliktelik sonrası ayrılmak istediğimi söyledim. Asım da bana 'Benden ayrılamazsın, ayrılırsan seni öldürürüm' dedi. Beni tehdit eden Asım Güven'den şikayetçiyim." Asım Güven ise iddiaların asılsız olduğunu söyledi.
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CHP’li başkana hakaret iddiası
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