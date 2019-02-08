Göztepe galibiyeti unuttu

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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk karşılaşmasında Yeni Malatyaspor'a konuk olan Göztepe, Barış Alıcı'nın golüyle maçı 1-0 kaybederek avantaj yitirdi.Ligde Galatasaray'a 1-0, Fenerbahçe'ye 2-0 yenilen İzmir ekibi Malatya deplasmanında da sevinç yaşayamadı. Göztepe bu sezon Yeni Malatyaspor'a karşı oynadığı 3 karşılaşmayı kaybetti. Renktaşı karşısında bir türlü şeytanın bacağını kıramayan Göztepe ligin ilk haftasında Bornova Stadı'ndaki randevuyu 3-1 kaybederken, ikinci yarıda da rakibine deplasmanda 3-1 mağlup oldu. Kupada bir kez daha Yeni Malatyaspor'a yenilen Göztepe'nin İzmir'deki rövanşta nasıl bir skor alacağı şimdiden merak konusu oldu."İkinci yarıda gol atmak için takımım oldukça iyi mücadele etti" diyen Özdeş,yorumunu yaptı.Yarın Bornova Stadı'nda Alanyaspor'u konuk edecek Göztepe'de sakatlıkları süren golcü Ghilas ile sol bek Traore Alanya'ya karşı forma giyemeyecek. Fenerbahçe maçında Sadık'a yaptığı sert faul sonrası direkt kırmızı kart gören golcü Jerome'un da 2 karşılaşmadan men edilmesi bekleniyor.