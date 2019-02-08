Selçuklu hamamı restore edıldı

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BALIKESIR'IN Bandırma ilçesinde uzun yıllardır istenilen bir şekilde kullanılamayan tarihi hamam restore ederek hizmete sundu. 2 milyon lira civarında harcama yapılan Bandırma Selçuklu hamamı, bölgeye modern ve sağlıklı hizmet vermeyi hedefliyor. Restorasyon çalışması tamamlanan hamam, bugün müşteri kabulüne başlıyor. Hamamın işletmecisi Erhan Yalçın, "Halkımıza kaliteli hizmet ve rahatlık sunmak adına kafeteryasından göbek taşına, yarı olimpik havuzundan buhar odasına, dinlenme alanlarına kadar kusursuz bir şekilde tesisimizi kullanılır hale getirdik. Hamam kültürünü daha kaliteli seviyelere yükselterek bu tesisten mutlu bir şekilde ayrılmasını planlamaktayız. Tesisimizde sauna, buhar odalarımız doğal mozaik taşlardan motiftendi. Havuzumuz yarı olimpik, göbek taşımız Selçuklu motifli. Kurnalarımızın üzerindeki söveler, Selçuklu hanedanların simgesi olan çift başlı kartallı" dedi.