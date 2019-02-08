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Tıp camiası için buluştu

Robotik cerrahide dünyaca ünlü Prof. Dr. , ’da hasta kabulüne başladı. Prof. Dr. Burak Turna’nın muayenehanesinin açılışı tıp dünyasının önemli isimlerini buluşturdu

Giriş Tarihi: 8.2.2019
Tıp camiası Burak Turna için buluştu
Robotik Cerrahi alanında yurt içi ve yurtdışındaki çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Burak Turna'nın, Lider Centrio'daki muayenehanesinin açılışı yapıldı. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turna'nın muayenehanesinin açılışı İzmirli hekimleri bir araya getirdi. Yaklaşık 300 davetlinin katılımıyla gerçekleşen açılışta konuşan Prof. Dr. Burak Turna, kendisini yalnız bırakmayan tüm dostlarına teşekkür etti. Prof. Dr. Turna, İzmir'de son 6 yıldır uygulanan Robotik cerrahi ile birlikte endoskopik ve laparoskobik ameliyatları özellikle prostat, böbrek kanseri ve ürolojik rahatsızlıklarının tedavisinde başarıyla kullandıklarını ifade etti.

'GURUR DUYUYORUM'
Son bir yıldır İskoçya'nın Başkenti Edinburgh'da robotik cerrahi alanında akademik ve klinik anlamda çalışmalar yaptığını kaydeden Turna, Edinburgh Üniversitesi Hastanesinde bir Türk hekim olarak ülkemizi başarıyla temsil etmekten ötürü gurur duyduğunu da dile getirdi.

ROBOTIK CERRAHI NEDIR?
Robotik cerrahi ya da robot yardımlı cerrahi, küçük kesilerden girilerek bazı ameliyatların gerçekleştirilmesi işlemidir. Geleneksel açık ve kapalı ameliyat teknolojilerinin kısıtlamaları aşılarak karmaşık ameliyatların yapılmasını sağlamaktadır.
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Tıp camiası Burak Turna için buluştu
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