Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Tire 1922’de teknik düğüm çözüldü

Tire 1922’de teknik düğüm çözüldü

Giriş Tarihi: 8.2.2019
Tire 1922’de teknik düğüm çözüldü
TFF 3. Lig 1. Grup ekibi Tire 1922 Spor'da teknik direktör krizi çözüme kavuştu. Körfezspor beraberliğinin ardından Adnan Buber'le yollarını ayırıp Hüseyin Hancı ile anlaşan ancak futbolcuların Hancı'yı istememesi üzerine sözleşme imzalamaktan vazgeçen yönetim Uğur Balcıoğlu ile el sıkıştı. Sezon sonuna kadar İzmir ekibiyle mukavele yapan Balcıoğlu ilk idmanına çıktı. Başkan Mutlu Sarayköylü, son haftalarda talihsiz puanlar kaybettiklerini belirterek, "İstemediğimiz sonuçlar aldık ama hedeflerimizden sapmadık. Uğur Balcıoğlu yönetiminde tekrar çıkışa geçeceğiz" şeklinde konuştu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Tire 1922’de teknik düğüm çözüldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN