10 numara İzmir heyecan yaşattı

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci'nin, kentin ihtiyaçları doğrultusunda hazırladığı projeler, beğeniyle karşılandı. Kaya Termal Otel'de gerçekleştirilen, iş dünyasından sivil toplum kuruluşlarına, gazetecilere farklı kesimlerin ilgi gösterdiği İzmir Projeleri Tanıtım Toplantısında Nihat Zeybekci, İzmir'in sorunlarına yönelik çözüm önerilerini tek tek sıraladı. Yaklaşık 2.5 saat süren sunum çok sayıda televizyon ve internet kanalı tarafından canlı olarak yayınlandı. Zeybekci tarafından 10 başlık altında "10 numara İzmir" sloganıyla tanıtılan projeler, başta salondakiler olmak üzere İzmir genelinde heyecanla karşılanırken, sunumun etkisi kısa sürede sosyal medyada da karşılık buldu.Sunumu ilk altı saatte sosyal medya üzerinden 40 bini aşkın kişi izledi. "#10 numara İzmir" etiketiyle sosyal medyada Türkiye gündeminin ilk sırasına yerleşen projeler, sosyal medyada altı saate yakın ilk sırada kaldı. Nihat Zeybekci ve "10 numara İzmir" etiketlerinin içerisinde ise binlerce paylaşım yapıldı.