Akhisar’a kupa morali

LIGDE Beşiktaş, Rizespor ve Başakşehir'e yenilerek puan cetvelinin son sırasına inen Akhisarspor, kupada Kasımpaşa'yı 3-1 yenip yarı final ışığını yaktı.
Kupanın son şampiyonu bu sezon da Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluk mesajı verirken görevine son verilmesi gündemde olan teknik direktör Cihat Arslan da rahat bir nefes aldı.
Arslan, kupada finali hedeflediklerini belirtirken, "Ligde de Sivasspor'u yenip çıkışa geçmek istiyoruz. Ligdeki konumumuz bize yakışmıyor. En kısa sürede tehlikeli bölgeden çıkacağız"
dedi. LİGDE SUSKUN AMA
Cikalleshi Kasımpaşa maçında attığı iki golle yine gündem oldu. Arnavut oyuncu ligde henüz golle buluşamazken kupadaki gol sayısını 4'e yükseltti.
Savunmasında büyük problemler yaşayan Akhisarspor'da cezası sona eren Caner ile Cocalic kupa maçıyla cezalarını tamamladı. Yeşil-siyahlılarda iki futbolcunun dönüşü teknik heyeti umutlandırdı.