Akhisar’a kupa morali

BUGÜN NELER OLDU

LIGDE Beşiktaş, Rizespor ve Başakşehir'e yenilerek puan cetvelinin son sırasına inen Akhisarspor,Kupanın son şampiyonu bu sezon da Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluk mesajı verirkenArslan, kupada finali hedeflediklerini belirtirken,dedi. LİGDE SUSKUN AMACikalleshi Kasımpaşa maçında attığı iki golle yine gündem oldu. Arnavut oyuncuSavunmasında büyük problemler yaşayan Akhisarspor'da cezası sona eren Caner ile Cocalic kupa maçıyla cezalarını tamamladı. Yeşil-siyahlılarda iki futbolcunun dönüşü teknik heyeti umutlandırdı.