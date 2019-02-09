Altay’ın 33 yıllık hasreti

BUGÜN NELER OLDU

Toto 1. Lig'de yarın Adanaspor'a konuk olacak olan Altay, rakibini deplasmanda 33 yıldır yenemiyor. En son ve tek galibiyetini Adana'da 10 Ekim 1976'da Süper Lig'de alan Altay, toplam 25 maçta ise rakibinden 12 yenilgi alırken 12 maç da berabere sonuçlandı. Siyah-beyazlılarda kart cezası sona eren Paixao takıma dönerken, Putsila ve yeni transfer Sinan ise cezalı. Altay, Adana deplasmanında hem 33 yıllık özleme son vermek hem de son iki haftada aldığı beraberliklerin ardından galibiyet özlemini bitirmek istiyor. Rakip geçen hafta Afyonspor'u 3-0 yenmişti.