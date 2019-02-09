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Buca’da ’den, ’ye büyük transfer

Giriş Tarihi: 9.2.2019
Buca’da CHP’den, AK Parti’ye büyük transfer
ESKI CHP Buca Belediye Meclis Üyesi Veli Balyemez ve esi Gülseren Balyemez, partisinden istifa ederek AK Parti'ye geçti. Ilçe Baskanlıgı'nda düzenlenen törende Balyemez ailesinin rozetlerini, AK Parti Buca Adayı Mustafa Arslan ile Ilçe Baskanı Ali Boyla taktı. Balyemez, "CHP'de parti içindeki adaletsizlikler beni soguttu. Adalet isteyerek yürüyenlerin kendi içlerinde adaleti saglamadıgını gördüm. Bu noktada en adaletli en esitlikçi parti olan AK Parti'nin yanında olarak toplumuma ve devletime hizmet etmeye ailem ile birlikte karar verdik" dedi.
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Buca’da CHP’den, AK Parti’ye büyük transfer
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