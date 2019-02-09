CHP selçuk’ta istifa depremi

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İzmır'deCHP Selçuk Ilçe Baskanı Merve Çalıskan Yesilyurt, çagdas demokratik hiçbir sistemde ilçe örgütlerinin dahli dısında ilçelerin yerel yönetim kadrolarının merkezi otorite tarafından belirlenemeyecegini belirterek, yönetim kurulu üyeleriyle beraber istifa ettigini bildirdi. ÇHP'li olmanın yegane sebebini "evrensel demokrasi ve çagdas hukuk talebi" seklinde degerlendiren Yesilyurt, genel merkez yöneticilerinin bir bölümünün bu ideallerden uzaklastıgını kaydetti. Yesilyurt, "Çagdas demokratik hiçbir sistemde ilçe örgütlerinin dahli dısında ilçelerin yerel yönetim kadrolarının merkezi otorite tarafından belirlenmesinin örnegi yoktur. 28 bin seçmenli bir ilçenin belediye meclis üyeleri dahi genel merkez tarafından atanmak istenmektedir. Bunun anlamı yerel demokrasi ve yerel örgütlenmenin tasfiyesinden baska bir sekilde açıklanamaz" ifadelerini kullandı.Öte yandan CHP'nin Seferihisar Belediye Baskan adayı Yelda Celiloglu, saglık sorunları nedeniyle adaylıktan çekildi. Belediye baskan adaylıgı için 3 ismin adı geçiyor.