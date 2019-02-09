Hayalet köy’e koruma amaçlı ımar planı

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zmır'ınÖdemiş ilçesinde, Bozdağ'ın eteklerinde, tarihi neolitik çağlara uzanan ancak bugün sadece 5 kişinin yaşadığı Lübbey Köyü, için müjdeli haber geldi. Tarihi dokusu nedeniyle sit alanı ilan edildiği için, bölgede yaşayanların evlerini bile tamir ettiremediği Lübbey'de, özellikle yağmur yağdığı zaman sular evin içine girmeye başladı. Fiziki olarak evlerde yaşanan sıkıntılara çözüm bulunamayınca vatandaşlar, Lübbey'den göç etmeye bayladı. Geçtiğimiz temmuz ayında konunu gündeme gelmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla köyde incelemelerde bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, köyde koruma amaçlı imar planı yapacaklarını belirtti. Bakan Ersoy, 'Lübbey Koruma Amaçlı İmar Planı Yapım İşi'nin, bakanlığın 2019 yılı yatırım programına alındığını söyledi.