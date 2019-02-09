Lösemi hastaları için saçlarını bağışladı

BUGÜN NELER OLDU

Balıkesır'ın Bandırma ilçesinde yaşayan 10 yaşındaki ilkokul öğrencisi Fatma Eliz Mizen, küçük yaşına rağmen büyük bir karar alarak saçlarını lösemi hastalarına bağışladı. Bu cesur kararı ile ailesinden ve okul arkadaşlarından da büyük destek gören Fatma Eliz Mizen, Bandırma İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan'ı da makamında ziyaret ederek küçük yaşına rağmen almış olduğu bu cesur kararın hikayesini anlattı. Eliz, "Kendimi onların yerine koyarak empati yaptım. Saçlarımı bağışlamayı ailemle görüştüm. Onlar da bana destek oldu. Bandırma'da gönüllü bir kuaföre başvurarak saçlarımı bağışladım. Ailem çok duygulandı. Arkadaşlarım da şaşırdı ve onlar da saçlarını bağışlamak istedi. Saçlarım yeniden uzayınca tekrar bağışlayacağım" dedi.