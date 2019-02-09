Nihat Zeybekci’ye Mardinli desteği

BUGÜN NELER OLDU

Partili Nihat Zeybekci, İzmir Mardinliler Federasyonu ziyaret etti. Zeybekci, "İzmir hikayesini yazmak için yola çıktık. Daha güçlü bir kent oluşturmak istiyoruz. İzmir'in şehirler yarışta geri kaldı. Kentin 21. yüzyıla hazırlanması için değişim şart" dedi. Zeybekci, "İzmir'in sorunları hepimizin sorunu. Bunları birlikte çözeceğiz. İzmir'e, İzmirli'ye bir söz verdik, 1 Nisan itibariyle bu sözümüzü yerine getirmek için İzmir'de seferberlik başlatacağız. Oylarınızı partiye değil İzmir'in ve çocuklarının geleceğine verin" diye konuştu.