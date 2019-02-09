Oğlu için verdiği fazla nafakayı geri istedi

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zmır'ınBalçova ilçesinde yaşayan 21 yaşındaki Can Ovalı'nın anne ile babası 17 yıl önce boşandı. Velayeti anneye verilen Ovalı, babasından nafaka almaya başladı, 18 yaşına gelince de bu para kesildi. Üniversite eğitimi devam ettiği için babasına 2016 yılında "yardım nafakası" davası açan Ovalı, annesinin tek maaşı ile tüm masraflarını karşılamaya çalıştığını, babasının hiçbir maddi destekte bulunmadığını belirtti. İzmir 16. Aile Mahkemesi'nde görülen davada, baba Hamdi Ovalı'nın, oğluna bin 300 lira yardım nafakası ödenmesine hükmedildi.Ovalı'nın babası Hamdi Ovalı, miktarı fazla bulduğu gerekçesiyle karara itiraz etti. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 18. Hukuk Dairesi nafakanın bin liraya düşürülmesine karar verdi. Baba Hamdi Ovalı, nafakanın düşürülmesi üzerine 1 yıl boyunca ödediği bin 300 liralık nafakanın fazla ödediği kısımlarının tahsili için oğluna yönelik icra takibi başlattı. Can Ovalı, uzlaşmak istediklerini ancak babasının buna yanaşmadığını ifade etti. Müvekkilinin ödeme gücü olmadığını ve bu durumun vicdanları sızlattığını belirten Ovalı'nın avukatı Bilge Civa ise, "Can'ın talep edilen bedelin 1 lirasını bile ödeyecek gücü yok. Beni rahatsız eden Can'ı yerle bir eden bir babanın evladına uyguladığı haciz işlemi" dedi. Baba Hamdi Ovalı ise, işsiz olduğunu, bin lirayı bile ödemekte güçlük çektiğini dile getirdi.