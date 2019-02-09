Pakdemirli, çiftçinin yüreğine su serpti

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, döviz kurlarındaki dalgalanmanın tarımda maliyetleri artırdığını belirtti. Pakdemirli: Tarım Kredi Kooperatifleri, çiftçiyi rahatlatmak için indirim yaptıTarım ve orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir programı kapsamında Kınık Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çiftçilerle buluştu. Bakan Pakdemirli ardından Öğretmen Evi'nde düzenlenen Dostluk Buluşması'na katıldı.

'BIRINCI SIRADAYIZ'

Türkiye'nin tarımsal hasılada Avrupa'da 1. sırada, dünyada ise 7. sırada olduğunun altını çizen Bakan Pakdemirli, "Bu başarı devletin değil sizlerin başarısı. Sizler akıllı olduğunuz, arazilerinizi doğru değerlendirdiğiniz için tarımda Türkiye birincidir" diye konuştu. Pakdemirli, "Biliyoruz ki bu dövizin fırlamasından tarım etkilendi, girdi maliyetleriniz arttı. Biz de oturduk dedik ki 'fiyatları nasıl geri çekeriz?' Tarım Kredi Kooperatifimizle konuştuk. Onlar geri çektiğinde diğerleri de çekiyor. Onlar da kar gözetmeksizin çiftçimizi, köylümüzü rahatlatmak için her türlü emeği koydular. Olabildiğince zarar noktasına getirmeden indirim yaptılar" dedi.