Rüşvet alırken suçüstü

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müteahhitlik yapan A.B.Ç.'nin asliye hukuk mahkemelerinde devam eden 3 ayrı dava dosyasıyla ilgili bilirkişi olarak yüksek inşaat mühendisi Doç. Dr. H.Ş.A., görevlendirildi. H.Ş.A., iddiaya göre, müteahhit A.B.Ç.'ye, 20 bin lira karşılığında bilirkişi raporlarını lehine düzenlemeyi ve dava dosyalarını hızlandırmayı teklif ederek, rüşvet istedi. Polisle işbirliği yapan A.B.Ç., H.Ş.A.'yı telefonla arayarak, Mavişehir'deki alışveriş merkezinde buluşabileceklerini söyledi. A.B.Ç., kafede bilirkişi H.Ş.A.'ya seri numaraları önceden kayda alınan 12 bin lira ve bin 600 doları verdi. Ekipler, H.Ş.A.'yı içinde vadettiği bilirkişi raporları olan USB bellek ve aldığı paralarla yakaladı.