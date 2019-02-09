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Şebekenin kasası yabancı dansçı çıktı

Giriş Tarihi: 9.2.2019
Şebekenin kasası yabancı dansçı çıktı
İzmır İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, insan tacirlerine yönelik kent merkezi ve Konya'da 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Ekipler, 12 kişiyi gözaltına alırken M.S. (35) ve N.S. (34) kardeşlerin Basmane'deki otellerinde yabancı uyrukluların konaklamasını sağladıkları, İ.G'nin (35) ise lastik bot imalatı yaptığı belirlendi. Gözaltındaki 4 yabancı uyruklu şüpheliden Mali uyruklu B.D'nin (36) şebekenin emanet kasası olduğu tespit edildi. B.D.'nin adresinde 95 bin ABD doları ile çok sayıda pasaport ele geçirildi.
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Şebekenin kasası yabancı dansçı çıktı
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