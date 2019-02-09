Torunu için 50 yıllık tiryakiliğini bitirdi

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İzmır'de yaşayan Mehmet Aşan (66), 50 yıldan bu yana kullandığı sigarayı torunu Zeynep Demirgüneş'in isteği üzerine bırakma kararı aldı. Yıllarca günde en az bir en fazla ise 3 paket sigara içen Aşan, kızının bulunduğu apartmana taşınmasıyla 10 yaşındaki torunuyla daha fazla zaman geçirmeye başladı. Kullandığı sigara nedeniyle zaman içinde nefes alıp vermekte zorlanan ve çabuk yorulan Aşan, 3 ay önce torunu Zeynep ile oynarken bir an rahatsızlık geçirdi. Dedesinin durumuna üzülen torunu, ondan sigarayı bırakmasını istedi. Torununun çok üzüldüğünü gören dede Aşan, ertesi gün Bornova'daki Sigara Bırakma Polikliniği'ne başvurdu. Aşan, gördüğü ilaç tedavisinin ardından 3 ay içerisinde 50 yıldan bu yana kullandığı sigarayı ilaçlı tedavi yöntemiyle bırakmayı başardı. Aşan, torunun çok mutlu olduğunu belirtti.