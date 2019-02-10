4 bin 697 kişi sigarayı bıraktı

BUGÜN NELER OLDU

9 Şubat Dünya Sigara Bırakma Günü dolaysıyla Manisa Sağlık İl Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığı, Şehzadeler İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Yeşilay işbirliğiyle 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda stant açıldı. Açılan stantta vatandaşların karbonmonoksit ölçümü yapıldı. Manisa'da mevcut sigara bırakma polikliniklerine 2018 yılı içerisinde 13 bin 791 kişi müracaat etti. 7 bin 882 kişiye ilaç tedavisine başlandı. 4 bin 697 kişi sigarayı bıraktığı tespit edildi. 6 bin 65 kutu ilaç ve 2 bin 52 adet nikotin bandı dağıtıldı.