Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > 8 insan taciri tutuklandı

8 insan taciri tutuklandı

Giriş Tarihi: 10.2.2019
İzmir ve Konya'da, göçmen kaçakçılığı yapan şebekeye yönelik düzenlenen operasyon sonucu 8 kişi tutuklandı. Emniyetin yabancı uyrukluların yasa dışı yollardan yurt dışına geçişinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, tespit edilen 12 şüpheli operasyonla yakalandı. Örgütün kasası olduğu tespit edilen Mali uyruklu Boubacar D.'nin evinde, göçmen kaçakçılığından kazanıldığı tespit edilen 95 bin 775 dolar ele geçirildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 8'i tutuklandı. Zanlılar arasında, Boubacar D., Basmane'de otel sahibi olan Necati S. (34), Suriye uyruklu Mohamed Al N.'nin bulunduğu bildirildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
8 insan taciri tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN