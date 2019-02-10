8 insan taciri tutuklandı

BUGÜN NELER OLDU

İzmir ve Konya'da, göçmen kaçakçılığı yapan şebekeye yönelik düzenlenen operasyon sonucu 8 kişi tutuklandı. Emniyetin yabancı uyrukluların yasa dışı yollardan yurt dışına geçişinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, tespit edilen 12 şüpheli operasyonla yakalandı. Örgütün kasası olduğu tespit edilen Mali uyruklu Boubacar D.'nin evinde, göçmen kaçakçılığından kazanıldığı tespit edilen 95 bin 775 dolar ele geçirildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 8'i tutuklandı. Zanlılar arasında, Boubacar D., Basmane'de otel sahibi olan Necati S. (34), Suriye uyruklu Mohamed Al N.'nin bulunduğu bildirildi.