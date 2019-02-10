Bayraklı, CHP’den bıkmış

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti Bayraklı Belediye Başkan Adayı Ali Aslan, seçim çalışmaları kapsamında mahalle temsilcileri ile bir araya geldi. Sandık sayısının 700 olduğunu söyleyen Aslan, herkesin sandığına sahip çıkması gerektiğini ifade etti. Seçimi kazanacaklarını söyleyen Aslan, "Bizler bu yola baş koymuş, gönüllü olarak görev almış kişileriz. Şimdi sizlerden ricam, mahalleleri evleri tek tek gezerek projelerimizi anlatın. Bilgiler vererek toplantılar yapalım. Bu toplantılara ben de katılacağım. CHP'li seçmen 'artık bıktık' diyor. 'CHP'liyiz ama bizim çocuklarımız, her şeyden önce gelir. Biz bu seçimde sizi destekleyeceğiz' diyorlar. Allahın izni ile seçimi alacağız. Benim en ufak bir şüphem yok" dedi.