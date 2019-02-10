Beyin pili rahatlattı

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İzmır'de yaşayan 55 yaşındaki Asiye Çakır, 12 yıldır Parkinson hastalığıyla mücadele ediyor. İlaç tedavisi gören Çakır, ilaca cevap vermesine rağmen istemsiz hareketler nedeniyle günlük işlerini yapamaz hale geldi. Çakır, bazı zamanlar da kilitlenip kalmaktan şikayetçiydi. İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran Asiye Çakır'a, yapılan tetkiklerin ardından beyin pili uygulaması yapıldı. İşlemin üzerinden henüz 15 gün geçmesine rağmen hastanın yaşam kalitesi arttı, istemsiz hareketlerden ve donup kalma şikayetinden büyük orada kurtuldu. Tedavisi devam eden Asiye Çakır, "Kendimi daha iyi hissediyorum. Ellerim titriyordu. Korkularım vardı. Şimdi onlar kalmadı. Şimdi işimi görebiliyorum" dedi.