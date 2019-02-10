Buca’da gasp dehşeti

BUGÜN NELER OLDU

İzmir'in Buca ilçesinde iddialara göre bir gaspçı, para istediği genci vermeyince önce darp etti, ardından da defalarca bıçakladı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Buca'da tuvalet ihtiyacını karşılamak isteyen Resul Yazar (21) bir caminin tuvaletine girdi. Yazar'ın arkasından da daha sonra bir gaspçı tuvalete girdi ve elindeki falçatayla gençten para istedi. Gencin, "Param yok" demesine rağmen ikili arasında kavga çıktı. 21 yaşındaki genç, daha sonra bir hamleyle dışarı çıktı ve gaspçının üzerine baltayla yürüdü. Gaspçı saldırgan, daha sonra bir marketten bıçağı aldı ve Resul Yazar'a defalarca sapladı. Saldırgan, daha sonra ise olay yerinden kaçıp uzaklaştı. Gencin akrabası İlhan Yalur (55), yeğeninin durumunun ağır olduğunu ve zanlının bir an önce yakalanmasını istedi.