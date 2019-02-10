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Dursunbey’e OSB müjdesi

Giriş Tarihi: 10.2.2019
Dursunbey’e OSB müjdesi
AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz, Dursunbey'de 111 mahalle muhtarı ve vatandaşlarla meydanda bir araya geldi. Beraberindekiler ile birlikte pazar yerinde pazarcı esnafının sorunlarını dinleyen ve halk ile selamlaşan Yılmaz, nasıl bir gönül belediyeciliği yapacağı hakkında bilgiler verdi. Yılmaz, "Dursunbeyli gençler iş kaygısı hissetmeyecek. Sizler hiç merak etmeyin. Biz, Balıkesir'i insanların imrenerek gördüğü bir şehir haline getirmek istiyoruz" dedi. Daha sonra bir tekstil fabrikasını ziyaret eden Yılmaz, "Bu fabrikaların buralara açılmasında devletimizin teşvikleri de oldu. Bu tür fabrikalar ilçelerde nüfusun sabit kalmasını hatta göçün geri gelmesini sağlıyor. Dursunbey için organize sanayi elzem olmuştur. İnşallah seçildiğimizde bu işleri çözeceğiz" diye konuştu.
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Dursunbey’e OSB müjdesi
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